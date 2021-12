Обсудить на форуме Скачать

R.tester

Бесплатная программа для проверки жестких дисков,

SSD, гибридных дисков (SSHD), флешек







Одно из основных отличий R.tester от остальных программ такого рода в том, что он работает напрямую через драйвера устройств. Это даёт уникальные возможности, но требует прямой поддержки большого спектра оборудования. Поэтому мы постоянно собираем обратную связь. Если обнаружите, что программа не поддерживает вашу аппаратную конфигурацию — сообщите пожалуйста. Обратите внимание на возможность сохранения диагностического дампа. Как из главного окна программы, кнопкой «Diag dump», так и после завершения быстрой диагностики (в этом случае дамп будет содержать также результаты тестов). Затем, дамп можно открыть в R.tester (клик правой кнопкой на списке устройств) и изучить состояние накопителя не подключая его к компьютеру. Или показать кому-нибудь, и спросить совета. Например, на нашем форуме, или в группах о восстановлении данных Вконтакте, и на Facebook. Функция QuickDiag для быстрой диагностики Больше не требуется запоминать значения параметров SMART! Утилита сама их проанализирует. В случае отклонений от нормы обратит ваше внимание и пояснит что не так и почему. Всё что надо сделать — выбрать устройство в списке и нажать на кнопку «QuickDiag». Видео » После чего произойдёт: Предварительный сбор информации о состоянии устройства. Анализ и подготовка пакета тестов. Выполнение тестов и сбор дополнительной технической информации. Анализ всех полученных данных в совокупности. Вывод предположительного диагноза. При обнаружении признаков неисправностей, будут перечислены обнаруженные отклонения от нормы и их интерпретация. Если накопитель не определяется компьютером, можно выбрать опцию «Device not in list», выбрать в списке тип устройства, указать в анкете симптомы, и узнать вероятную неисправность. Продвинутым пользователям В «Toolbox» находятся инструменты для изучения состояния носителей информации в ручном режиме. Наши специалисты пользуются R.tester как диагностической утилитой, которая всегда под рукой, если рядом нет комплекса PC-3000. При разработке R.tester максимальное внимание уделялось мерам обеспечения сохранности пользовательских данных. С этой целью предусмотрена блокировка записи (включена по умолчанию) и активные подсказки в случае выбора пользователем потенциально небезопасных инструментов/опций. Работа с устройствами посредством vendor-specific протоколов доступа для большинства распространенных USB-мостов и PCI-адаптеров, помогает утилите обходить многие ограничения в драйверах Windows и/или в самих адаптерах. На эту особенность может отреагировать антивирус. Поэтому рекомендуем добавить R.tester в список исключения. Поддерживаемые типы накопителей: HDD,

SSD,

SSHD,

USB Flash / USB SSD. Поддерживаемые типы интерфейсов: ATA - универсально (PATA, SATA, ZIF, CE-ATA, и т.п.);

- универсально (PATA, SATA, ZIF, CE-ATA, и т.п.); SCSI - универсально (SCSI, SAS, FC-AL, SSA, iSCSI);

- универсально (SCSI, SAS, FC-AL, SSA, iSCSI); USB - универсально (USB, FireWire, Thunderbolt).

- универсально (USB, FireWire, Thunderbolt). NVMe - возможности ПО будут зависеть от возможностей драйвера устройства. Особые возможности и инструменты для использования в ручном режиме Поддержка идеологии «оффлайн-контейнеров» (debug dump) для анализа состояния накопителя без его подключения.

Поддержка hot-plug устройств «на лету» вне зависимости от типа интерфейса.

Определение реального бренда HDD / SSD (производителя) и вендор-семейства накопителя, если это представляется возможным.

Определение контроллера (IC) USB-флеш и установленной NAND-памяти (Flash ID), если это представляется возможным.

Защита системных накопителей путём скрытия по серийному номеру и/или физическому пути в ОС.

Поддержка TCG (SED / BDE / FDE / FIPS / ...) подсистем шифрования, включая неофициальные случаи (Seagate SeaCOS / DriveTrust, Toshiba DRM, ...).

Поддержка vendor-specific подсистемы шифрования в накопителях Western Digital с USB-интерфейсом.

Просмотр паспортных данных накопителей в удобной форме и с учётом специфики интерфейса (полностью настраиваемо).

Просмотр параметров S.M.A.R.T. в удобной форме и с учётом специфики разных производителей и интерфейсов.

Просмотр журналов ошибок S.M.A.R.T. для ATA-совместимых накопителей в удобной форме и интерпретатором всех стандартных ATA-команд.

Удобный доступ к параметрам конфигурации SCSI Mode Page / Vital Product Data (VPD) / Logs, включая случаи их эмуляции в драйверах и USB-переходниками.

CERT Tool Lite - скрипт-машина для тестирования накопителей в автоматическом режиме, с поддержкой графиков, мониторинга дефектов G-List и температуры.

- скрипт-машина для тестирования накопителей в автоматическом режиме, с поддержкой графиков, мониторинга дефектов G-List и температуры. ATA & SCSI Command Exerciser - инструменты для прямой подачи любых ATA- и SCSI-команд в ручном режиме.

- инструменты для прямой подачи любых ATA- и SCSI-команд в ручном режиме. ATA Security Tool - инструмент для работы с подсистемой Security: снятие/установка пароля, (раз)блокировка накопителя (если позволяет интерфейс подключения).

- инструмент для работы с подсистемой Security: снятие/установка пароля, (раз)блокировка накопителя (если позволяет интерфейс подключения). SCSI Drive Self-Test - инструмент для запуска DST-тестов и просмотра журнала с результатами предыдущих тестов. Важные особенности работы алгоритма «Quick Diag» За исключением отдельных случаев, точное определение неисправности в автоматическом режиме, без использования специальных аппаратных средств и привлечения специалистов, в настоящий момент невозможно. Результаты работы алгоритма «Quick Diag» носят оценочный характер и предназначены для получения примерного представления о проблеме. За точным диагнозом рекомендуем обращаться к специалистам.

Логика алгоритма отталкивается от того, что пользователь предполагает наличие неполадок. И задача заключается в определении характера неисправности. Набор и параметры запускаемых тестов зависят от типа и модели устройства, а также информации, введённой при заполнении анкеты. Интерпретация результатов тестов и построение предположений выполняются на основе набора правил, которые могут отличаться в зависимости от типа устройства, его производителя и модели. Правила описаны в формате программного кода Lua и подгружаются по мере необходимости из соответствующих библиотечных файлов. Системные требования x86-совместимый компьютер с процессором от 1.0 ГГц и памятью от 256 МБ;

разрешение экрана от 800x600 (рекомендуется от 1200x900 и выше);

ОС Windows (x86/x64): 2000 SP4 / XP SP1 и выше / Vista, Windows 7/8.x/10, Server 2003 / 2008 / 2012. Дополнение Примеры звуков, издаваемых жесткими дисками, скачать. − Bzzz Seagate 2.5 bzzz 2



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Seagate 2.5 bzzz thin



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Seagate 2.5 bzzz



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio. − Knock Hitachi 2.5 547550 knock



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Samsung 3.5 knock



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Seagate 2.5 5400.6 knock



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Seagate 2.5 knock



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Seagate 2.5 knocks and stop 5400.6



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Seagate 2.5 knocks and stop



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Seagate 3.5 knocks and stop



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Seagate 3.5 ST31000340AS knocks and stop



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

WDC 2.5 knock



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

WDC 2.5 WD3200BEVT knock



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio. − Normal WDC 2.5 normal



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

WDC 3.5 WD3200AAKS normal



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Toshiba 3.5 DT01ACA normal



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Seagate 3.5 ST3750640NS normal



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Seagate 3.5 normal



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Seagate 3.5 normal 2



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Seagate 2.5 5400.6 normal



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Seagate 2.5 5400.3 normal



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Samsung 2.5 normal



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Seagate 3.5 normal w



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Hitachi 2.5 normal



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Hitachi 2.5 5410A9 normal



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Fujitsu 2.5 normal



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio. − Skirr Seagate 3.5 ST3500320AS skirr



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Seagate 3.5 ST31500341AS skirr



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

Seagate 3.5 ST32000540AS skirr



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

WDC 2.5 skirr



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.

WDC 3.5 skirr



Ваша версия браузера не поддерживает элемент audio.



Автор: Михаил Маврицин Вернуться Наша программа обучения в Доп. информация Руководство по использованию R.tester



Обзор функций

Быстрая диагностика жесткого диска

Использование CERT Tool для проверки диска

Тест записи Видеоинструкции по R.tester: Новый HGST 10Tb

Разнотипные накопители Примеры использования R.tester CERT Tool: Форум R.LAB

Facebook

Вконтакте Консультируем на форуме и в соцсетях: